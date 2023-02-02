Adana Demirspor maçının bitmesiyle çılgına dönen Jorge Jesus, kırmızı kart gördü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık'ın yanına koşarak itiraz etti. "Ben oradan görüyorum, sen burada görmüyorsun." şeklinde bir hareket yaptı ve bunun sonucunda kırmızı kart gördü.