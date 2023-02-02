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Adana Demirspor maçının bitmesiyle çılgına dönen Jorge Jesus, kırmızı kart gördü

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık'ın yanına koşarak itiraz etti. "Ben oradan görüyorum, sen burada görmüyorsun." şeklinde bir hareket yaptı ve bunun sonucunda kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem kararların damga vurduğu mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jeus adeta çılgına döndü.

ALİ PALABIYIK'A BÜYÜK TEPKİ

Zirve yolunda kritik öneme sahip Adana Demirspor deplasmanında 1 puan bırakan Fenerbahçe'de maç sonu hakeme büyük tepki vardı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü, son düdükle birlikte soluğu hakem Ali Palabıyık'ın yanında aldı.

Adana Demirspor maçının bitmesiyle çılgına dönen Jorge Jesus, kırmızı kart gördü

JESUS KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ali Palabıyık'la bir kaç saniye konuşan Jesus, "Ben oradan görüyorum, sen burada görmüyorsun." şeklinde bir hareket yaptı. Daha sonra Jesus, yedek kulübesine doğru ilerlerken Palabık elini cebine götürerek Portekizli çalıştırıcıya kırmızı kartını gösterdi.

Adana Demirspor maçının bitmesiyle çılgına dönen Jorge Jesus, kırmızı kart gördü

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