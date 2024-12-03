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Adana Demirspor, Kupada 5. Tura Yükseldi

Adana Demirspor, Kupada 5. Tura Yükseldi
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Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sebat Gençlik Spor'u normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmada 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Adnan Gülen'in iki golü ve uzatmalarda Arda Okan Kurtulan'ın kafa golü galibiyeti getirdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Tuncay Ercan

Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Kadir Karayiğit (Dk. 46 Arda Okan Kurtulan), Burhan Ersoy (Dk. 46 Tolga Kalender), Semih Güler, Osman Kaynak, Aksel Aktaş (Dk. 46 İzzet Çelik), Maestro, Shehu (Dk. 79 Ali Yavuz Kol), Bünyamin Balat (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Nourani (Dk. 91 Tayfun Aydoğan), Aimbetov

Sebat Gençlik Spor : Ogün Samet Nuhoğlu, Furkan Şan, Mert Özmen (Dk. 91 Emrah Çırak), Ertuğrul Usta, Onur Seis, Muhammet Doğukan Kalkışım (Dk. 91 Murat Kanoğlu), Gökhan Alsan (Dk. 76 Eyüp Enis Seis), Veysel Sönmezsoy (Dk. 106 Selman Faruk Dibek), Adnan Gülen (Dk. 63 Burak Özbakır), Zekeriya Berk Bulut, Taha Balcmaçı (Dk. 76 Samet Bulut)

Goller: Dk. 34 ve 40 Adnan Gülen, Dk. 66 Taha Balcı (Penaltıdan) (Sebat Gençlik Spor ), Dk. 50 Tolga Kalender, Dk. 59 Semih Güler, Dk. 62 Shehu, Dk. 103 Arda Okan Kurtulan ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 60 Arda Okan Kurtulan, Dk. 79 İzzet Çelik ( Adana Demirspor ), Dk. 19 Mert Özmen, Dk. 68 Zekeriya Berk Bulut, Dk. 70 Gökhan Alsan, Dk. 87 Samet Bulut, Dk. 105 Eyüp Enis Seis (Sebat Gençlik Spor )

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında Nesine 3. Lig takımlarından Sebat Gençlik Spor'u normal süresi 3-3 biten karşılaşmada 4-3 yenerek 5. tura yükseldi.

34. dakikada Onur Seis'in sol kanattan ortasında ceza sahasındaki Adnan Gülen, topu kafayla ağlarla buluşturdu: 0-1.

40. Taha Balcı ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Adnan Gülen, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

50. dakikada Ozan Demirbağ'ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Tolga Kalender, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

59. dakikada Adana Demirspor frikik kazandı. Semih Güler'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2

62. dakikada sol kanattan pasla kullanılan korner sonrası Nourani'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Shehu kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

66. dakikada takımının kazandığı penaltıda topun başına geçen Taha Balcı, karşılaşmada yeniden eşitliği sağladı: 3-3.

Normal süresi 3-3 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma bölümünün 103. dakikasında Tayfun Aydoğan'ın sağ kanattan ortasında ceza alanındaki Arda Okan Kurtulan, topu kafayla ağlara göndererek takımına galibiyeti ve turu getiren golü kaydetti: 4-3.

Karşılaşmayı 4-3 kazanan Adana Demirspor, kupada 5. tura yükselen taraf oldu.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
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