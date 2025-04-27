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Adana Demirspor, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Adana Demirspor, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor'a 1-0 yenildi. Maçta tek golü Salih Kavrazlı kaydetti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Uğur Sarı

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Prip, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Adana Demirspor : Murat Eser, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Yusuf Barası

Gol: Dk. 45+2 Salih Kavrazlı ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 11 Kramer, Dk. 24 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor müsabakası, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada sağ kanattan Prip'in ortasına yükselen Kramer'in kafa vuruşunda, topu kaleci Murat Eser uzaklaştırdı.

26. dakikada Guilherme'nin yerden ortasında ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Pedrinho'nun şutu üstten dışarıya gitti.

39. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasında topa yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Murat Eser'de kaldı.

42. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Pedrinho'nun sert şutu az farkla üstten dışarıya gitti.

44. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kramer'in pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutu üstten dışarıya çıktı.

45+2'de konuk ekip öne geçti. Salih Kavrazlı'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
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