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Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Savunma, orta saha ve forvet oyuncularının ayrı ayrı gruplar halinde çalıştığı antrenman, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.

Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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