Adana Demirspor ile Genk arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı
Adana Demirspor ile Belçika temsilcisi Genk arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında Adana Demirspor, evinde Belçika temsilcisi KRC Genk ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada C. Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top yandan auta çıktı.
9. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Yusuf Erdoğan'ın çevirdiği topa sağ çaprazdan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
29. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası içinde Yusuf Sarı'nın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
36. dakikada Yusuf Sarı, sağ kanatta rakibinden sıyrılıp dar açıdan şutunu attı ancak kaleci gole izin vermedi.
45+7. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında savunmanın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+8. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ndaiye'nin şutunda top ağlara gitti. 1-0
Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno
Y. Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Semih Güler, Gravillon, Svensson, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, C. Ndiaye
Yedekler: Karacic, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, Niang, Akintola, Manev, B.
Ndiaye, Dorukhan Toköz, Nani
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
KRC Genk: Vandevoordt, Kayembe, Sadick, McKenzie, Munoz, Fadera, Galarza, Hrosovsky, El Khannous, Sor, Oyen
Yedekler: Hendrik Van Crombrugge, Pieklak, Outtara, Arteaga, Heynen, El Hadj, Cuesta, Reciado, Christopher Bonsu Baah, Arokodare
Teknik Direktör: Wouter Vrancken
Gol: Cherif Ndiaye (dk. 45+8 pen.) (Adana Demirspor) - ADANA