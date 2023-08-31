Adana Demirspor ile Genk arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı

Adana Demirspor ile Belçika temsilcisi Genk arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.