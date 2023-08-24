Adana Demirspor, Genk'e deplasmanda mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Belçika ekibi Genk'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığına uğradıkları bir maç olduğunu belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "İlk yarıda zor anlar yaşadığımız dakikalar oldu ama 20'nci dakikadan itibaren oyuna ortak olduk. İkinci yarının başında güzel bir gol attık. Ardından iki faul yüzünden saçma sapan goller yedik. Önümüzde Adana'da oynanacak bir maç var. Keşke o maç şimdi oynansa çünkü çok sabırsızım. Bütün analizlerimizi yapıp, hatalarımızı düzelteceğiz" dedi.

VRANCKEN: ADANA SICAĞINA AYAK UYDURACAĞIZ

İlk yarının ardından performanslarının arttığını Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, "İlk yarıda durağandık. Rakibimiz bizim oyunumuza ayak uydurdu. Zorlu bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ettim. Çünkü başta zorlansalar da takım ruhuyla devam edip maçı kazandılar. Ben şansa inanmam. Rakibimiz iyi bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Özellikle ikinci devre top hakimiyetimiz çok iyiydi" diye konuştu.

Adana'nın aşırı sıcak havasına dair gelen soruyu da cevaplayan Vrancken, Adana'da onlar için sıcak hava avantajı var. Biz de bu sıcağa ayak uyduracağız. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.