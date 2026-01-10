Haberler

Trendyol 1.Lig: Adana Demirspor: 0 Esenler Erokspor: 5

Trendyol 1.Lig: Adana Demirspor: 0 Esenler Erokspor: 5
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1.Lig'in 20. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor'a 5-0 yenilerek ağır bir kayıp yaşadı. Maç boyunca etkili olan Erokspor, Kayode, Faye ve Catakovic'in golleriyle farklı bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1.Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada soldan Alper'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kayode topa dokundu. Murat'tan dönen topla yeniden buluşan Kayode'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

27. dakikada ceza sahası yayının üzerinden Ömer Faruk Beyaz'ın pasında ceza sahası içinde Faye'nin beklemeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

73. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda, Ömer Faruk'un arka direğe yaptığı ortada Catakovic'in içeriye çevirdiği topu Nzaba, kafayla ağlara gönderdi. 0-3.

77. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, savunma arkasına atılan topa hareketlenen Catakovic, ceza sahası içerisinde topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4.

82. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Amilton'un ceza sahasına girerek verdiği pasta Catakovic, topu ağlara yolladı. 0-5

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Berkay Erdemir, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı

Adana Demirspor: Murat Eser, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Kayra Saygan dk. 84), Ali Fidan, Aykut Sarıkaya, Mert Menemencioğlu (Ahmet Bolat dk. 84), Enes Demirtaş (Halil Eray Aktaş dk. 83), Osman Kaynak, Kürşat Türkeş Küçük, Barış Timur (Ahmet Yılmaz dk. 46), Gökdeniz Tunç

Yedekler: Oktay Çimen, Eren Fidan, Aslan Atay, Çağlar Çelenk, Doğuhan Dübüş, Ulaş İmergi

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş (Anıl Yaşar dk. 78), Enes Alıç, Francis Nzaba, Eray Korkmaz (Hayrullah Bilazer dk. 79), Ryan Jack, Alper Karaman (Kanga dk. 70), Amilton, Ömer Faruk Beyaz, Faye (Berat Luş, dk. 70), Kayode (Catakovic dk. 72)

Yedekler: Birkan Tetik, Recep Niyaz, Enes Işık, Cavare

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Kayode (dk. 18), Faye (dk. 27), Nzaba (dk. 73), Catakovic (dk. 77 ve 82) (Esenler Erokspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?