Adana Demirspor'dan ayrılır ayrılmaz imzayı attı! Assombalonga, Watford'da
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Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Britt Assombalonga, altyapısından yetiştiği İngiltere Championship ekibi Watford'a transfer oldu.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yıldız futbolcu Britt Assombalonga ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştı. Kongolu futbolcunun yeni adresi belli oldu.
6 AYLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Britt Assombalonga, altyaspısından yetiştiği İngiltere Championship ekibi Watford ile 6 aylık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin sözleşmede 1 yıllık da uzatma opsiyonu bulunuyor.
SÜPER LİG KARNESİ
Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Assombalonga, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
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