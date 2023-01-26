Adana Demirspor'da bir devir kapanıyor mu? Murat Sancak'tan bomba paylaşım

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sosyal medya hesabında profiline yazdığı ve yaptığı paylaşım, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönünde yorumladı. Profiline, "Bazen ayrılıklar kaçınılmaz olur." yazan Sancak yaptığı paylaşımda ise, "Sultanı düşünceli gören şeyhi sorar, hayırdır sultanım. Der ki, 'kimseyi memnun edemiyorum o yüzden düşünceliyim.' Şeyhi demiş ki 'Yaradanı mutlu et yeter' kıssadan hisse." ifadelerini kullandı.