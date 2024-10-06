Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve Trendyol Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'da alınan bu kötü sonuçların ardından başkan değişti.

MURAT SANCAK İSTİFA ETTİ

Adana temsilcisinde başkan Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığı açıkladı.

YERİNE BEDİRHAN DURAK GELDİ

Sancak, açıklamasında yerini Bedirhan Durak'a bıraktığını da duyurdu. Söz konusu açıklamada "7 Ekim tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlık görevine Bedirhan Durak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

ADANA DEMİRSPOR'UN SADECE 1 PUANI VAR

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Adana Demirspor 7. dakikada penaltı golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, ligde çıktığı 8. maçında 7. mağlubiyetini aldı. 1 beraberliği bulunan Akdeniz ekibinin sadece 1 puanı var.