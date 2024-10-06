Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
Trendyol Süper Lig'de henüz 3 puanla tanışamayan Adana Demirspor'da alınan kötü sonuçların ardından başkan Murat Sancak, görevini bıraktığını duyurdu. Sancak'ın yerine başkanlığa Bedirhan Durak getirildi.
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve Trendyol Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'da alınan bu kötü sonuçların ardından başkan değişti.
MURAT SANCAK İSTİFA ETTİ
Adana temsilcisinde başkan Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığı açıkladı.
YERİNE BEDİRHAN DURAK GELDİ
Sancak, açıklamasında yerini Bedirhan Durak'a bıraktığını da duyurdu. Söz konusu açıklamada "7 Ekim tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlık görevine Bedirhan Durak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
AÇIKLAMANIN TAMAMI
ADANA DEMİRSPOR'UN SADECE 1 PUANI VAR
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Adana Demirspor 7. dakikada penaltı golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, ligde çıktığı 8. maçında 7. mağlubiyetini aldı. 1 beraberliği bulunan Akdeniz ekibinin sadece 1 puanı var.