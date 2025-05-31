Adana Demirspor'da Avcı'nın Veda Mesajı: 'Kendimi Ailenin Bir Parçası Gibi Hissettim'

Adana Demirspor'da Avcı'nın Veda Mesajı: 'Kendimi Ailenin Bir Parçası Gibi Hissettim'
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK ile berabere kalarak sezonu tamamladı. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı, kulüpteki dört aylık dönemini değerlendirdi ve genç oyuncuların gelecekteki rolüne dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Dört ay boyunca güzel bir tecrübe yaşadık. Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, sezon genelinde yaşadıkları zorluklara rağmen sahada mücadele eden bir takım olduklarını vurguladı.

Avcı, Kasımpaşa maçıyla göreve başladıklarını hatırlatarak, "O günden bugüne aynı noktadayım. Sezon sonunda ligden düşsek bile futbol camiasının alkışladığı, takdir ettiği bir takım olacağımızı söylemiştim. Bu duruşu sahada gösterdik." ifadelerini kullandı.

Takım içinde birlik ve mücadele ruhunun her zaman ön planda olduğunu belirten Avcı, "Oyuncu grubum her şeye rağmen inanılmaz bir özveri gösterdi. Antrenmanlarda ve maçlarda yüzde yüzlerini verdiler. Yaşları ne olursa olsun bugün sahada 17 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım vardı. Bu oyuncular Adana Demirspor'un geleceği." diye konuştu.

Gelecek sezon transfer yasağı bulunduğunu ve bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceğini söyleyen Avcı, genç oyuncuların kulübün geleceğinde önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Adana Demirspor'daki görev süresinin sona erdiğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Sağlık ekibinden mutfağa, idari kadrodan şoförlere kadar herkes çok büyük emek verdi. Hiçbir zaman bahane üretmeden çalıştılar. Bu benim kulüpteki son maçımdı. Dört ay boyunca teknik ekibimle birlikte özverili bir çalışma yürüttük. Bu süreçte bana güvenen yönetim kuruluna ve özellikle sayın Bedirhan Durak'a teşekkür ediyorum. Kulübün geleceği için camianın birbirine sahip çıkması gerekiyor."

Son olarak, genç oyuncuların gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti aktaran Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün birçok genç oyuncu ilk kez forma giydi. Bu çocuklar sadece Adana Demirspor'un değil, Türk futbolunun da geleceği. Dört ay boyunca güzel bir tecrübe yaşadık. Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim."

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu da sezon sonu olması nedeniyle oyuncularının maça konsantre olmakta zorlandığını söyledi.

Taraftarlara çok güzel bir maç izlettiklerini anlatan Daloğlu, şunları kaydetti:

"İlk yarıda bazı eksiklerimiz vardı, yapamadığımız şeyler oldu. Ancak ikinci yarıda maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok sayıda pozisyon kaçırdık. Buna rağmen oynadığımız güzel futbolla, inşallah yeni sezona Gaziantep'in daha iyi şartlarda ve daha güçlü bir şekilde girer. Gelecek adına umut verici bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor
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