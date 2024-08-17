Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın detayları haberde yer alıyor.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz
Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez, Mohammadi, Maestro, Michut, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe
Gol: Dk. 42 Alikulov (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında ceza sahasında Ali Sowe'un pasında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere çeldi.
22. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Zeqiri'nin diğer tarafa aktardığı topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere attı.
28. dakikada ceza sahası içinde yapılan ortada Yusuf Barasi'nin dokunduğu top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön bölümde yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.