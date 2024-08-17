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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası ön çizgisi üzerinde Michut'un vuruşunda Gökhan Akkan topu kontrol etti.

59. dakikada Çaykur Rizespor'da Zeqiri'nin ceza sahası içinde sol kanattan ortasında kale sahası içinde Akintola'nın vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

63. dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

74. dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

83. dakikada Adana Demirspor'da Gravillon'un sağ kanattan ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.

90+6. dakikada Adana Demirspor'da Bünyamin ceza sahası içerisinde Hadziahmetovic'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

90+8.dakikada Yusuf Barasi penaltı vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmez, Manev (Abdulsamet Burak dk. 76), Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez (Abat Aymbetov dk. 67), Mohammadi, Maestro, Michut (Ali Yavuz Kol,, dk. 82) Tayfun Aydoğan (Nabil Alioui dk. 46), Yusuf Sarı (Bünyamin Balat dk. 76), Yusuf Barasi

Yedekler: Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Florent Shehu, Tolga Kalender, Dylan Fougeu

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic (Amir Hadziahmetovic dk. 64), Olawoyin (Anıl Yaşar dk. 90+1), Akintola (Martin Minchev dk. 90+1), Zeqiri (Emrecan Bulut dk. 76), Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Muhamed Buljubasic, Oscar Pinchi, Eray Korkmaz, Mithat Pala

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Husniddin Alikulov (dk. 41), Ali Sowe (dk.74) (Çaykur Rizespor), Yusuf Barasi (dk.90+8 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Yusuf Sarı, Semih Güler (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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