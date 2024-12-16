Adana Demirspor, Beşiktaş'ı İlk Yarıda 2-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatarak önemli bir avantaj elde etti. Goller Yusuf Barasi ve Aimbetov'dan geldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çavuş
Adana Demirspor : Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Aimbetov
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Can Keleş, Rafa Silva, Oxlade-Chamberlain, Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 31 Yusuf Barasi, Dk. 39 Aimbetov ( Adana Demirspor )
Sarı kart: Dk. 17 Emirhan Topçu ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 2-0 önde tamamladı.
10. dakikada Al Musrati'nin ceza sahası içine doğru pasında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.
11. dakikada ceza sahası önündeki Yusuf Barasi'den aldığı topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Aimbetov'un vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.
13. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle geri dönen topa Arda Kurtulan'ın vuruşunda, Mert bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tolga Kalender'in kafayla müdahalesi sonrası Yusuf Barasi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
34. dakikada Can Keleş'in sağ kanatta ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Deniz Dönmezer yatarak topa hakim oldu.
39. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında kale sahası içinde Aimbetov'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün bitirdi.