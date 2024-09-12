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Adana Demirspor Başkanı Transfer Tahtasını Açamadıklarını Söyledi

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer tahtasını açamadıklarını belirterek, kadrolarını güçlendiremediklerini ve dünya yıldızı futbolcularını elde tutamadıklarını söyledi. Takım, ligde son sırada yer alıyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer tahtasını açamadıklarını söyledi.

Transfer tahtası açılmadığı için kadrosunu güçlendiremeyen ve dünya yıldızı futbolcularını elinde tutamayan Adana Demirspor'da sıkıntılı günler devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip ligde 1 puanla son sırada yer alıyor.

"2. devre başlamadan transfer tahtasını açar vaziyete getireceğiz"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada transfer tahtasını açamadıklarını belirtti. Sancak, "Bu yıl zor bir sezon geçirdik. Oyunlarla, ihanetlerle ve benim ticari sorunlarım eklenince maalesef sezona öyle başladık. Tahtayı açmak için bugüne kadar uğraştık ama geldiğimiz noktada maalesef açamıyoruz. Parayı yatırsak bile 6 ay transfer yasağımız olacaktı. Şimdi şunu, bunu yaptım diyecek durumda değilim. En azından var olanı korumak, maksimum almamız gereken puanları alıp, 2. devre başlamadan transfer tahtasını açar vaziyete getirip, transferleri yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Kurulan oyunları görüp başkanlığa geri döndüm"

Öte yandan Başkan Sancak, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Şundan herkesin emin olması lazım. Ben Murat Sancak olarak nasıl ilk gediğim günden bugüne kadar fedakarlık gösterdiysem bundan sonra da göstereceğim. Şimdi bizlere düşen görev hep beraber kenetlenip bu süreci beraber aşmaktır. Başka çaremiz yoktur. Bunun dışında kim hareket ediyorsa ADS'ye, en büyük ihaneti olacaktır. Bazılarının kurduğu oyunu görerek başkanlığa hemen geri döndüm. Ben eskisinden daha çok bu takımımız için uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

"Yeni profesyoneller aramıza katılacak"

Gelecek sezon çok farklı bir Adana Demirspor olacağını vurgulayan Başkan Murat Sancak, "Yeniden yapılandırmaya girdik. Yeni profesyoneller aramıza katılacak. İnşallah bu yapılandırmayla birlikte 2025-2026 sezonuna yeni hedefler koyarak, eski günlerimizden daha yüksek hedefler koyarak devam edeceğiz. Sizsiz olmaz. Hep birlikte olur. Şehirdeki iş adamları loca alın, çalışanlarınıza kombine alın, bilet alın. Maç günlerinde çalışanlarınıza izin verin. Hediyeleşmelerinizde ADS ürünleri alın ve hediye edin. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Futbol Güncel Dünya adana Spor

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