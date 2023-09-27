Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Belhanda hastaneye kaldırıldı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maç sonrası yaptığı açıklamada, Niang ile çarpışan Belhanda'nın gözlerinde sorun olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Sancak ayrıca, gelecek maçlarda iyi sonuçlar alarak sezonu iyi bir puanla bitirmek istediklerini belirtti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maç sonrası yaptığı açıklamada karşılaşma sırasında Niang ile çarpışan Belhanda'nın gözlerinde sorun olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, galibiyet içih oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Gelecek maçlara bakıp, iyi sonuç alarak sezonu iyi bir puanla bitirmek istediklerini kaydeden Sancak, geçen haftaki Kasımpaşa maçında 9 kişi kalmalarına rağmen daha iyi oynadıklarını aktardı.

Sonuç ne olursa olsun Adana Demirspor'un kimseye boyun eğmeyeceğini vurgulayan Sancak, "Muhteşem bir 12'nci oyuncumuz var, taraftar... Taraftarların gerçi bugün performansları biraz düşüktü. 3-0'dan 4-0'dan sonra performansları düştü. Onlara mesajım olsun; 5-0 da 6-0 da olsa ilk dakika gibi mücadele etmeleri gerekiyor. Eğer 12 oyuncu olarak sayılıyorlarsa sahadaki oyuncu gibi mücadele etmeliler" dedi.

"ALLAH, MONTELLA'NIN YARDIMCISI OLSUN"

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesine yönelik soruları yanıtlayan Sancak, şöyle konuştu:

" Allah, Montella'nın yardımcısı olsun. İyi bir hoca, iyi bir çalıştırıcı. Türk toplumunun ondan zevk alacağını biliyorum. Eğer milli takım içerisinde hizipçilik bilmem ne olursa, o da başarısız olur. Ama Montella'nın başarılı olacağına inanıyorum. Federasyon başkanımız olsun, Hamit Altıntop olsun arkasında dururlarsa ona o imkanı sağlarlarsa başarılı olacağını düşünüyorum."

"BELHANDA'YI HASTANEYE GÖNDERDİK"

Başkan Murat Sancak, Belhanda'nın hastaneye kaldırıldığını söyleyip, şöyle devam etti:

"Belhanda'yı hastaneye gönderdik. Niang'la bir çarpışması oldu, gözlerinde bir problem vardı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Niang'da da bir şişme var. O biraz daha devam etti ama onun da başı dönüyordu. Çok önemli 2 oyuncumuzu daha ikinci yarının başında kaybettik. Yedek giren oyuncularımızı da gördünüz. Yusuf Erdoğan harikalar yarattı maçın sonunda. Yusuf Sarı biraz daha şanslı olsaydı maç daha da farklı olabilirdi. Çok kaçıran da biz olduk aslında."