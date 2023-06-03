Adana Demirspor - Başakşehir maçında ilk yarı Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada savunmanın arkasında, ceza sahası içi sağ çaprazda topu aşan Keny'nin vuruşunda kaleyi hedef aldı. Kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.
8. dakikada Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Stambouli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
10. dakikada sağ kanattan Deniz'in ortasında ceza sahası içinde Keny, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
26. dakikada Stambouli'nin hatalı pasından topu alan Figueiredo'nun ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Anıl Usta xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, İsmail xx, Morel xx, Semih xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, Badou Ndiaye xx, Yusuf Sarı xx, Akintola xx, Belhanda xx, Gulbrandsen xx
Yedekler: Karacic, Abdurrahim, Manev, Emre, Furkan, Cherif Ndiaye, Yusuf Erdoğan, Yıldırım, Nongoh, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Başakşehir: Deniz Dilmen xx, Şener xx, Shaocong Wu xx, Touba xx, Caner xx, Berkay Özcan xx, Berkay Aydoğmuş, Deniz Türüç xx, Serdar xx, Keny xxx, Figueiredo xxx
Yedekler: Volkan, Duarte, Adnan, Batuhan, Lucas Biglia, Ayberk, Muhammet Arslantaş, Ömer, Lucas Lima, Yasin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Stambouli (dk. 8)(Adana Demirspor), Keny (dk. 10), Figueiredo (dk. 26)(Başakşehir)
Sarı kartlar: Ronrigues (Adana Demirspor) - ADANA