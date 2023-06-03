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Adana Demirspor - Başakşehir maçında ilk yarı Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı

Adana Demirspor - Başakşehir maçında ilk yarı Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada savunmanın arkasında, ceza sahası içi sağ çaprazda topu aşan Keny'nin vuruşunda kaleyi hedef aldı. Kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.

8. dakikada Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Stambouli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada sağ kanattan Deniz'in ortasında ceza sahası içinde Keny, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

26. dakikada Stambouli'nin hatalı pasından topu alan Figueiredo'nun ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-2

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Anıl Usta xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, İsmail xx, Morel xx, Semih xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, Badou Ndiaye xx, Yusuf Sarı xx, Akintola xx, Belhanda xx, Gulbrandsen xx

Yedekler: Karacic, Abdurrahim, Manev, Emre, Furkan, Cherif Ndiaye, Yusuf Erdoğan, Yıldırım, Nongoh, Gökhan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Başakşehir: Deniz Dilmen xx, Şener xx, Shaocong Wu xx, Touba xx, Caner xx, Berkay Özcan xx, Berkay Aydoğmuş, Deniz Türüç xx, Serdar xx, Keny xxx, Figueiredo xxx

Yedekler: Volkan, Duarte, Adnan, Batuhan, Lucas Biglia, Ayberk, Muhammet Arslantaş, Ömer, Lucas Lima, Yasin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Stambouli (dk. 8)(Adana Demirspor), Keny (dk. 10), Figueiredo (dk. 26)(Başakşehir)

Sarı kartlar: Ronrigues (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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