Adana Demirspor, Başakşehir'e 1-0 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Başakşehir'in tek golü Davidson'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Maestro'run vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.
71. dakikada Berat Özdemir'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç kaleci Deniz Dönmezer'den sıyrılmak isterken Kaleci Deniz son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.
83. dakikada sol kanattan gelişen atakta Abdulsamet'in gönderdiği topa Aymbetov kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Uğur Sarı
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ozan Demirbağ (Osman Kaynak dk. 59), Yusuf Barasi (Alioui dk. 74), Ali Yavuz Kol (Tayfun Aydoğan dk. 75), Aimbetov
Yedekler: Murat Eser, Manev, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Shehu
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Emre Kaplan dk. 85), Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 46), Deniz Türüç, Kemen (Ömer Faruk Beyaz dk. 81), Crespo (Figueiredo dk. 60), Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Keny, Pelkas, Djalo
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Davidson (dk. 32) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Crespo, Opoku, Kemen, Berat Özdemir, Muhammed Şengezer (Başakşehir) - ADANA