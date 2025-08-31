Adana Demirspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 8-1 Yenildi
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler'e 8-1 gibi ağır bir skorla mağlup oldu. Maçta Diagne, hat-trick yaparken toplamda takımının 8 gol atmasına katkıda bulundu.
Maçtan dakikalar
18. dakikada ceza sahasının son çizgisinden Murat Uçar'ın ortasında arka direkte Diagne'nin içeri çevirdiği topu Fernando kafayla ağlara yolladı. 0-1
28. dakikada Caner'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ahmet'in şutunda top filelerle buluştu. 1-1
36. dakikada Murat'ın ceza sahasına ortasında Diagne gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
45+4. dakikada Emrah Başsan'ın pasıyla topla buluşan Murat Uçar, ceza sahasına ortasında Fernando'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3
49. dakikada sağ kanattan Murat'ın ortasında ceza sahası içinde Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-4
62. dakikada Aytaç'ın ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Dia Saba'nın şutu filelere gitti. 1-5
71. dakikada Kadir kaleci Deniz'e attığı top kısa düşünce meşin yuvarlakla buluşanAfena-Gyan'ın ortasında Adama Traore topu ağlara yolladı. 1-6
82. dakikada ceza sahası içerisine hareketlenen Moreno, Ali Fidan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Gültekin penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada beyaz noktanın başına geçen Diagne topu filelere gönderdi. 1-7
90. dakikada Murat Uçar'ın ceza sahasına yerden pasında Diagne arka direkte boş ağlara yolladı. 1-8
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Yücel Gürol dk. 67), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Mert Menemencioğlu dk. 67), Enes Erol (Samet Duyur dk. 81), Kürşat Türkeş Küçük (Sefa Gülay dk. 59), Gökdeniz Tunç (Ahmet Yılmaz dk. 59), Ozan Demirbağ
Yedekler: Murat Eser, Enes Demirtaş, Barış Timur, Aykut Sarikaya, Kayra Saygan
Teknik Direktör: Koray Palaz
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler (Bartu Kaya dk. 78), Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Çekdar Orhan dk. 75), Emrah Başsan (Adama Traore dk. 64), Dia Saba (Daniel Moreno dk. 75), Fernando Andrade (Felix Afena-Gyan dk. 63), Mbaye Diagne
Yedekler: Yohan Cassubie, Andre Biyogo Poko, Yunus Tarhan, Kahraman Demirtaş, Alberk Koç
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Ahmet Bolat (dk. 28) (Adana Demirspor), Fernando (dk. 18 ve 45+4), Diagne (dk.36, 85 pen. ve 90), Emrah Başsan (dk. 49), Dia Saba (dk. 62), Adama Traore (dk. 71) (Amed Sportif Faaliyetler) - ADANA