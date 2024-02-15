Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi.
Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, pazar günü saat 13.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. - ADANA