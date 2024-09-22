Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor, Alanyaspor'a 2-0 Yenildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta goller Ui-jo Hwang'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumrukla uzaklaştırdı.

55. dakikada Alioui'nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında savunmadan seken top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

71. dakikada Semih Güler'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

81. dakikada Yusuf Barası'nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Ertuğrul, iki hamlede topu kontrol etti.

Hakemler: Emre Kargın, Salih Mazlum, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Manev (Aksel Aktaş dk. 85), Gravillon, Abdulsamet (Arda Kurtulan dk. 45), Maestro, Bünyamin, Yusuf Sarı, Alioui (Nourani dk.69), Ali Yavuz (Salih Kavrazlı dk. 69), Yusuf Barası

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Burhan Ersoy, Shehu, Ozan Demirbağ,

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier (Serdar Dursun, dk. 89), Augusto (Efecan Karaca dk 72.), Cordova (Christian Pereira dk. 60), Ui-jo Hwang (Yusuf Özdemir dk. 72)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Rony Lopes, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken,

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Ui-jo Hwang (dk. 4, dk. 17)

Sarı kartlar: Augusto, Ui-jo Hwang, Christian Pereira (Alanyaspor ) Jovan Manev ( Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

adana

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi

Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });