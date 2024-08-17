Adana'da Siyah Kuşak 'Dan' Sınavları Tamamlandı

Türkiye Kick Boks Federasyonunca organize edilen siyah kuşak "dan" sınavlarının Adana ayağı tamamlandı.

Federasyonun 2024 yılı faaliyet programında yer alan sınav, Nihat Geven Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kayıt yaptıran sporcular, ısınma hareketlerinin ardından komite tarafından sınava tabi tutuldu.

Sınavda başarılı olan 214 sporcuya belge verildi.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, siyah kuşak "dan" sınavına yoğun katılım olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Adana'nın kick boks antrenörleri ve sporcuları yönünden güçlü bir kent olduğunu belirten Kayıcı, birçok sporcunun antrenörlük sınavlarına da gireceğini düşündüğünü kaydetti.