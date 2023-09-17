Adana'da Sinan Güler ve Muratcan Güler tarafından öğrencilere basketbol kursu verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eski milli basketbolcular Sinan Güler ve Muratcan Güler tarafından öğrencilere ücretsiz basketbol kursu verildi. Kursa katılan öğrencilere basketbol ekipmanları da ücretsiz olarak sağlandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eski milli basketbolcular Sinan Güler ve Muratcan Güler tarafından öğrencilere basketbol kursu verildi.

Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. iş birliği ile yürütülen, yaz okulu basketbol kurslarına devam eden 50 çocuğa A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Muratcan Güler ve eski milli basketbolcu Sinan Güler'in gözetiminde üç gün devam eden ücretsiz basketbol eğitimi verildi.

Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kampta öğrencilerin tüm basketbol ekipmanları Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından ücretsiz olarak karşılandı. Kamp bitiminde düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere basketbol ekipmanı ve top hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Selim Yaşar Kalkan, öğrencilere milli basketbolcular tarafında kurs verildiğini, Tufanbeyli'li çocukların böyle bir imkana kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. - ADANA