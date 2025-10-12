Haberler

Adana'da Lezzet Festivali Koşusu Yapıldı

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen 'Lezzet Festivali Koşusu'na 263 kişi katıldı. Yarış sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Adana'da 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında "Lezzet Festivali Koşusu" organize edildi.

Adana Valiliğince kent mutfağının tanıtılması için "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen festival kapsamında Çukurova Üniversitesinde koşu yarışı yapıldı.

Bu yıl 2'nci kez gerçekleştirilen "Lezzet Festivali Koşusu"nda, farklı yaş gruplarından 263 kişi yer aldı.

Bazı katılımcılar, 7 kilometrelik parkurda pusetteki çocuklarıyla ilerledi.

Yarış sonunda erkeklerde Azat Demirtaş, Mervan Haykır ve Barış Demirtaş, kadınlarda ise Songül Berikol, ?Adina Vakhidova ve ?Nursel Karataş ilk 3 sırada yer aldı.

Dereceye giren katılımcılara para ödülü verildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
