Adana'da Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı Başladı
Adana'da düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOSFED'in organizasyonunda, 20 araçla yapılan etkinlik, 20 şehidin anısına saygı duruşu ile başladı. Yarış, 11 Kasım'da gerçekleşen bir askeri kaza nedeniyle anlam kazandı.

Adana'da organize edilen Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı'nın açılış seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinliğin açılışına 20 araç katıldı.

Sürücüler, Büyükşehir Belediyesi önündeki seremonide belediye başkan Vekili Güngör Geçer'in işaretiyle yola çıktı.

Geçer, gazetecilere, etkinliği uluslararası seviyeye getirmeyi istediklerini söyledi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasımda C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle içlerinin buruk olduğunu dile getiren Geçer, "20 şehidimizin anısına sayısı 20 olan araçlarımız, Türk bayraklarıyla şehirde tur atıp yarış alanına hareket edecekler. Yarın da yarış yapılacak." dedi.

TOSFED Yarışma Komiseri Safa Güzelbulut da etkinliğin Adana'da düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

TOSFED Adana Temsilcisi Şendağ Öztoprak ise ikinci pilot olarak yarışacağını ifade ederek geçen yıla göre organizasyonda kadın sporcu sayısının arttığını anlattı.

Örcün Kamp Alanı'nda yarın yapılacak Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı'nda sporcular, genel, Side-by-Side Araçlar (SSV) ve diğer sınıf klasmanlarında dereceye girmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
