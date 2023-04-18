Ada basını fitili yaktı! Fenerbahçe'de Jesse Lingard operasyonu başlıyor
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Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında, sarı-lacivertlilerin Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, Fenerbahçe'nin takımı ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için istekli olduğu vurgulandı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı öne sürüldü. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Jesse Lingard için harekete geçeceğini belirtti.
LINGARD'IN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyu renklerine bağlamak için oldukça istekli.
LINGARD'IN KARNESİ
Jesse Lingard, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 20 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.