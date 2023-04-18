Ada basını fitili yaktı! Fenerbahçe'de Jesse Lingard operasyonu başlıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında, sarı-lacivertlilerin Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, Fenerbahçe'nin takımı ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için istekli olduğu vurgulandı.