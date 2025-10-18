Haberler

Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet
Güncelleme:
İngiltere Championship'in 10. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Birmingham City'i 3-2 yenerek üst üste ikinci kez kazandı.

İngiltere Championship'in 10. haftasında Birmingham City ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. St. Andrew's Stadyumu'nda oynanan maçı Hull City 3-2'lük skorla kazandı.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN HULL CITY

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jack Robinson (K.K), 45+4'te Regan Slater ve 90+3'te Gelhardt kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri 27 ve 90+5. dakikada Jay Stansfield'dan geldi. Birmingham'da Jack Robinson, 62. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Ligde üst üste ikinci kez kazanan Hull City, puanını 15'e çıkardı. Birmingham ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Hull City, Leicester City'i ağırlayacak. Birmingham City ise Preston deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
