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Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik'te düzenlenen özel bir etkinlikte bir araya geldi. İki isim, etkinlikte selamlaşıp tokalaştı. Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte, iki futbolcu farklı takımlarda oynadı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Pendik'teki özel bir etkinlikte bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik'te özel bir maç organize edildi.

TOKALAŞTILAR

Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da katıldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e selam verip, tokalaştı.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. İki futbolcu, özel maçta farklı takımlarda oynadı.

Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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