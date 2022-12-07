Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin planlarını bozdu! Golcüye kanca attı Spor Haberleri Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin radarına girdi. Joao Pedro'nun sakatlığıyla kıymete binen 31 yaşındaki forvetin tercihi Fenerbahçe'yi etkileyebilir. Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Hull City'nin Serdar Dursun için nabız yokladığı iddia edildi. Akşam'daki habere göre; Hull City, Serdar Dursun'u radarına aldı. Serdar'ın Almanya'ya dönme planı olduğu konuşulurken Hull City'nin gösterdiği ilgi futbolcunun planlarını değiştirebilir. FENERBAHÇE'DE FORVET ARIŞIYI VAR Sarı-Lacivertliler'de Joao Pedro sakatlık geçirdi. Brezilyalı futbolcunun 3 ay sonra dönmesi bekleniyor. Forvet transferinin yapılması gündemdeyken Serdar'ın ayrılma ihtimali planları değiştirebilir. YEDEK KALDI Geçen sezon takımın önemli parçalarından olan Serdar, Jesus'un gelişiyle kulübeye hapsoldu. Tecrübeli futbolcunun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Kaynak: Spor Serdar Dursun Acun Ilıcalı Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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