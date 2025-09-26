Acun Ilıcalı'nın takımında olay! Futbolcular hocayı yumrukladı

Haberler

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor'da antrenman sırasında oyuncular arasında kavga çıktı. Yeni teknik direktör Radomir Djalovic, kavgayı ayırmaya çalışırken yumruklanarak hedef oldu. Bu olayı "Büyük bir saygısızlık" olarak değerlendiren Djalovic, göreve başladıktan sadece 15 gün sonra istifa etti. İki yıldız oyuncu Omar Rekik ve Benjamin Tetteh'in kavgası, takım içinde büyük bir kriz yarattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor'da antrenman sırasında oyuncular birbirine girdi. Teknik direktör de olayların hedefi olunca istifa kararı geldi. Maribor'da ortalık karıştı.

TAKIMDA KAVGA ÇIKTI, HOCA YUMRUK YEDİ

Sloven basınından Ekipa24'ün haberine göre, Maribor'un iki futbolcusu Omar Rekik ve daha önce Yeni Malatyaspor'da da forma giyen Benjamin Tetteh, antrenman sırasında birbirine girdi. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavgayı ayırmak isteyen teknik direktör Radomir Djalovic de darbe aldı.

HOCA İSTİFA ETTİ

Henüz 15 gün önce göreve getirilen Karadağlı teknik adam Djalovic, olay sonrası yaşananları "Büyük bir saygısızlık" olarak nitelendirdi ve derhal istifa kararı aldı.

Tuğberk Tanrıvermiş ile yollarını ayırdıktan sonra Djalovic'i takımın başına getiren Maribor'da yaşanan bu gelişme, kulübün geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

