Haberler

Acun Ilıcalı'nın maç sırasında yaptığı hareket İngiltere'de gündem oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, emin adımlarla Premier Lig yolculuğunu sürdürürken, Ilıcalı'nın son mücadelede yaptığı bir hareket İngiltere'de gündem oldu. Acun Ilıcalı, maç sırasında taraftarları görüntülü arayarak sohbet etti. Bu renkli anlar, İngiliz basınında geniş yer buldu.

  • Acun Ilıcalı, Hull City'nin deplasman maçında taraftarları görüntülü arayarak onlarla sohbet etti.
  • Acun Ilıcalı'nın bu hareketi İngiliz basınında 'Çılgın başkan' yorumlarıyla gündem oldu.
  • Hull City, Championship'te 30. haftada bir maç eksiğiyle ligde 3. sırada yer alıyor.

Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yaptıklarıyla İngiliz basınında gündem olmaya devam ediyor.

MAÇ ESNASINDA TARAFTARI GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Acun Ilıcalı, takımının ligde oynadığı son mücadelede sürpriz bir harekete imza attı. Takımını deplasmanda desteklemeye giden taraftarları görüntülü arayan Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarla sohbet etti. Hull City taraftarları Acun Ilıcalı'ya büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bu anlar tribünlerde büyük coşku yarattı.

İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM OLDU

Bu renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, kısa süre içerisinde İngiliz basınında gündem oldu. Yapılan haberlerde, Acun Ilıcalı için ''Çılgın başkan'' yorumları yapıldı.

HULL CITY'NİN LİGDEKİ SON DURUMU

Championship'te 30. hafta maçları oynanırken, Hull City bir maç maç eksiğine rağmen ligde 3. sırada yer aldı. Acun Ilıcalı'nın ekibi, sezon sonunda ilk iki sırada yer alarak doğrudan Premier Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak

Avrupa ülkesinde devrim niteliğinde "sosyal medya" adımı