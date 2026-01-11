Haberler

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor

Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmede Manchester United'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'i kadrosunda görmek istediğini söyledi.

  • Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic, Manchester United'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'i kadrosunda görmek istediğini belirtti.
  • Hull City yönetimi, Toby Collyer'ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
  • Toby Collyer, sakatlanmadan önce kiralık olarak West Bromwich'te çıktığı 12 maçta 1 asist yaptı.

Gözünü Premier Lig'e diken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, transfer çalışmalarına hız verdi.

MANCHESTER UNITED'DAN İSTİYORLAR

Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmede Manchester United'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'i kadrosunda görmek istediğini ifade etti. Bu rapor üzerine harekete geçen yönetim, Collyer'ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

"KADROMDA GÖRMEK İSTERİM"

Öte yandan Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic, Collyer transferi için açıklamalarda da bulundu. Oyuncuyu takımına istediğini net bir dille açıklayan deneyimli hoca, 'İlginç bir oyuncu, mümkünse onu kadromda görmek istiyorum. Yaz aylarında bizi seçmediği için üzgünüm çünkü kulübümüzün durumunu anlamadı. Belki sadece o değil, diğer tüm oyuncular da artık her hafta, her maçta iyi oynayabilen iyi bir takımımız olduğunu görüyorlar. Bu yüzden şimdi belki fikirlerini değiştirirler. Şimdi onu transfer etmek için bir fırsat ve şans varsa, onu transfer etmek isterim." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Sakatlanmadan önce sezon içerisinde kiralık olarak West Bromwich forması giyen Collyer, çıktığı 12 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

