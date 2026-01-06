Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde yıldızı parlayan Liam Rosenior, İngiliz devinin başına geçti

Teknik direktörlük kariyerine Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de başlayan ve oldukça iyi bir grafik çizen Liam Rosenior, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

CHELSEA'DE ROSENIOR DÖNEMİ

Enzo Maresca ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'u getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Derby County, Hull City ve son olarak Strasbourg'da görev yapan 41 yaşındaki İngiliz teknik adamla 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

CHELSEA'NİN SEZON PERFORMANSI

Maresca yönetiminde Premier Lig'deki son 4 maçta da kazanamayan Londra ekibi, oynadığı 20 müsabakada 31 puan topladı. Maresca'nın ayrılığının ardından Manchester City ile karşılaşan maviler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.