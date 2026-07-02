Haberler

Hull City, Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İskoç ekibi Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı 2+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Kulüp, Premier Lig'e yükselmenin ardından yaz transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki kaleci, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Tigers'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Şam'da bir kafede patlama! Çok sayıda yaralı var

Şam'da şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Menajerinden açıklama! Icardi için dananın kuyruğu koptu

Icardi için dananın kuyruğu koptu!
Messi'nin neden gülme krizine girdiği belli oldu! Takım arkadaşının valizinden çıktı

Messi'nin neden gülme krizine girdiği belli oldu
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi