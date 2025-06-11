Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti
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Fenerbahçe'deki görevini bırakan Acun Ilıcalı'nın ayrılışının ardındaki neden ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başkan Ali Koç ile Londra'daki görüşmesinde Acun Ilıcalı'dan rahatsız olduğunu ve Ilıcalı ile birlikte çalışmak istemediği iddia edildi.

Fenerbahçe'deki Asbaşkanlık görevinden sürpriz bir şekilde ayrılan Acun Ilıcalı'nın vedasının arkasındaki sebep ortaya çıktı.

MOURINHO ACUN ILICALI'YI İSTEMEDİ

Fanatik'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın görevini bırakmasındaki en büyük sebep Jose Mourinho oldu. Haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Başkan Ali Koç ile Londra'daki görüşmesinde Acun Ilıcalı'dan rahatsız olduğunu dile getirdiği iddia edildi. Öte yandan Portekizli hocanın Acun Ilıcalı ile birlikte çalışmak istemediği ve transferde de kendisine karışılmasını istemediği öne sürüldü.

VEDA SÜRECİ HIZLANDI

Bu gelişmelerin üzerine Acun Ilıcalı'nın Sarı-lacivertlilerden ayrılış süreci hızlandığı ve 1 yıllık görev süresinin ardından Ilıcalı'nın kulüpteki görevine kendi isteği ile veda ettiği ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Morinyo sen de çok güvendiğin Safi de Ali Koçda hepiniz gideceksiniz Allah'ın izniyle başka çıkar yolunuz yok sizi bu taraftar gönderecek.

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