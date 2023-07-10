- Acun Ilıcalı : "Maçın berabere bitmesi gönlümden geçiyordu"

BURSA - Bursa'da oynanan Hatayspor- Hull City maçının ardından, İngiliz kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, "Maçın berabere bitmesi gönlümden geçiyordu" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynan Hatayspor- Hull City hazırlık maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Yeşil sahada mücadele eden futbolcular bu kez depremzedeler için karşı karşıya geldi. Maçtan elde edilen gelirler depremzedelere bağışlandı. Maçın ardından açıklamalarda konuşan Acun Ilıcalı, "Takımı ülkemize getirmek ve İngiliz insanının dikkatini çekmek istedim. Takımımızı, ülkemizi göstermek istedim. Buradaki güzellikleri gördükçe ve onlar takdir ettikçe çok gururlanıyorum. Buraya çok güzel bir ön hazırlık için geldik. Maçın berabere bitmesi gönlümden geçiyordu. Allah gönlüme göre verdi. Hatayspor'un herkes için anlamı çok farklı. Volkan Demirel hocamı da tebrik ediyorum. Çok güzel takım yapmış. Güzel iki takımın mücadelesi oldu" şeklinde konuştu.

Ilıcalı, Hull City'nin yeni sezondaki hedefleriyle ilgili soruya, "Play-offu zorlamak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızın da duaları çok önemli. İyi şeyleri, iyi insanların desteğiyle başarabileceğimizi düşünüyorum. Çok iyi destek görüyoruz. Bu desteklerle play-off istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel: "Tek gayem Hataylıları mutlu etmek"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizim için burada sahada olmak anlamlıydı. Depremin ardından 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatayspor var. Futbol büyük bir organizasyon. Umuyorum ki depremzedeler için de bir umut olmuştur ve herkes kendi hanesini, iş yerini, ailesini yeniden ayağa kaldırır. Tek hedefimiz depremzede vatandaşlarımıza tekrar umut ve ışık vererek onları ayağa kaldırabilmek. Yeni sezonda hedefimiz ayakta kalmak. Şükürler olsun ayakta kaldık. Tek gayem Hataylıları mutlu etmek" dedi.