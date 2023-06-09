Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekibi Shelbourne FC'yi satın aldı

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi'nden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldı. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak." dedi.

Acun Ilıcalı futbol dünyasına yatırım yapmaya devam ediyor. Ilıcalı, Hull City'nin ardından yeni bir kulüp daha satın aldı.

"İRLANDA FUTBOLUNA İNANCIMIZ SONSUZ"

Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın alan Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz." ifadelerini kullandı.

29 PUAN TOPLADILAR

10 takımlı İrlanda Ligi'nde 5. sırada bulunan Shelbourne FC, 19 maçta 29 puan toplama başarısı gösterdi.

Shelbourne FC'den yapılan paylaşım: