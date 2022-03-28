Acun Ilıcalı ile şov yaptı! Survivor'a katılan Sergen Yalçın'dan futbol resitali

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın uzun süre sonra ekranlarda göründü. Acun Ilıcalı ile birlikte NBA maçı izleyen Yalçın, Survivor All Star 2022 birleşme partisi maçında futbol oynadı.

Görüntü: TV8

RESİTAL YAPTI

Sergen Yalçın, Acun Medya takımı ile adeta şov yaptı. Maçı 6-2'lik skorla kazanan Acun Medya oldu. Sergen Yalçın karşılaşmada 1 gol ve 2 asist yaptı. 1 şutu da direkten döndü.

"ÇOK KEYİF ALIYORUM"

Acun Ilıcalı Sergen Yalçın'a anons sırasında övgüler yağdırdı. Ilıcalı, "Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden bir isim bizimle olacak. Birlikte futbol oynamaktan en çok keyif aldığım kişidir kendisi" dedi.

"SÜREKLİ İZLERİM"

Sergen Yalçın da Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Yalçın, "Sağ olsun Acun, teşekkür ederim. Zaten sürekli izlediğimiz bir program" dedi.