Acun Ilıcalı ile şov yaptı! Survivor'a katılan Sergen Yalçın'dan futbol resitali
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Survivor All Star 2022'nin birleşme partisi maçında Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı resital yaptı. 1 gol ve 2 asist yapan Sergen Yalçın'ın bir topu da direkten döndü. Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın uzun süre sonra ekranlarda göründü. Acun Ilıcalı ile birlikte NBA maçı izleyen Yalçın, Survivor All Star 2022 birleşme partisi maçında futbol oynadı.
Sergen Yalçın, Acun Medya takımı ile adeta şov yaptı. Maçı 6-2'lik skorla kazanan Acun Medya oldu. Sergen Yalçın karşılaşmada 1 gol ve 2 asist yaptı. 1 şutu da direkten döndü.
Acun Ilıcalı Sergen Yalçın'a anons sırasında övgüler yağdırdı. Ilıcalı, "Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden bir isim bizimle olacak. Birlikte futbol oynamaktan en çok keyif aldığım kişidir kendisi" dedi.
Sergen Yalçın da Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Yalçın, "Sağ olsun Acun, teşekkür ederim. Zaten sürekli izlediğimiz bir program" dedi.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022