Acun Ilıcalı, Hull City Taraftarlarını Çeşme'de Ağırladı

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarını Türkiye'nin Ege bölgesindeki Çeşme'de özel bir plajda misafir etti. Taraftarlarla fotoğraf çektirerek unutulmaz anlar yaşadı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarını Türkiye'de ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da unutulmaz anlar yaşayan Hull City taraftarları, şimdi de Ege'nin gözde tatil bölgesi Çeşme'de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Hull City taraftarlarını Çeşme'de özel bir plajda ağırlayan Acun Ilıcalı, onlarla bir araya gelerek fotoğraf çekildi. Ilıcalı geçtiğimiz 4 yıl boyunca İngiltere'den yüzlerce taraftarı Türkiye'ye getirerek İstanbul başta olmak üzere Antalya ve Çeşme gibi Türkiye'nin turizm bölgelerinde misafir etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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