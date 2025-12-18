Acun Ilıcalı: Hull City'e gelmek istiyorlar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Sergej Jakirovic yönetiminde sergilediği performansla 21 hafta sonunda ligde altıncı sırada yer aldı. Acun Ilıcalı, takımının mevcut performansını değerlendirdi.

"BİZE GELMEK İSTİYORLAR"

Birçok oyuncunun kendi takımlarına gelmek istediğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Öncelikle herkesin keyif aldığı ve oynamak istediği, bir aile takımı kurmak istedim. Şu anda başardığımız şey, bence oyuncuların bize gelmek istemesi. Diğer oyuncularla bize gelmeleri için konuşuyorlar. Bir oyuncu o kadar mutlu ki yeni oyuncular getiriyor. Bu yüzden şu anda kadromuzun ligdeki en iyi kadrolardan biri olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularımızın son derece iyi olduğunu göreceksiniz. Maalesef geçen yıl üç oyuncumuzun ön çapraz bağları yırtıldı ve bu bizi çok etkiledi. Şimdi sakatlıklardan kurtuldular." dedi.

"HEDEFİM PREMIER LİG"

Hedeflerinden bahseden Acun Ilıcalı, "Kadro gücümüzle kesinlikle ilk altı içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefim elbette Premier Lig ama bu yıl onların gelişmesini istedim. Bu yıl ilk on gibi bir hedef koydum çünkü gelişme istiyorum ama Hull'un, taraftarlarının gurur duyacağı bir yerde olacağına eminim. Çünkü taraftarlarımız çok güzel, destekleyici ve onlarla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bu yüzden bu kulübü Premier Lig'e taşımak için her şeyi vereceğim çünkü bu güzel şehir ve bu güzel taraftarlar için olması gereken yer orası. Ama şunu söyleyebilirim, mutlu olduğum bir noktaya geldik." ifadelerini kullandı.