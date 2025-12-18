Haberler

Acun Ilıcalı: Hull City'e gelmek istiyorlar

Acun Ilıcalı: Hull City'e gelmek istiyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, takımın mevcut durumunu değerlendirdi. Hedeflerinin Premier Lig olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, birçok ismin takımlarına gelmek istediğini belirterek, "Öncelikle herkesin keyif aldığı ve oynamak istediği, bir aile takımı kurmak istedim. Şu anda başardığımız şey, bence oyuncuların bize gelmek istemesi. Diğer oyuncularla bize gelmeleri için konuşuyorlar. Bir oyuncu o kadar mutlu ki yeni oyuncular getiriyor.'' dedi.

  • Hull City, 21 hafta sonunda Championship liginde altıncı sırada yer aldı.
  • Acun Ilıcalı, birçok oyuncunun Hull City'ye gelmek istediğini belirtti.
  • Acun Ilıcalı'nın hedefi Hull City'yi Premier Lig'e taşımak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Sergej Jakirovic yönetiminde sergilediği performansla 21 hafta sonunda ligde altıncı sırada yer aldı. Acun Ilıcalı, takımının mevcut performansını değerlendirdi.

"BİZE GELMEK İSTİYORLAR"

Birçok oyuncunun kendi takımlarına gelmek istediğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Öncelikle herkesin keyif aldığı ve oynamak istediği, bir aile takımı kurmak istedim. Şu anda başardığımız şey, bence oyuncuların bize gelmek istemesi. Diğer oyuncularla bize gelmeleri için konuşuyorlar. Bir oyuncu o kadar mutlu ki yeni oyuncular getiriyor. Bu yüzden şu anda kadromuzun ligdeki en iyi kadrolardan biri olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularımızın son derece iyi olduğunu göreceksiniz. Maalesef geçen yıl üç oyuncumuzun ön çapraz bağları yırtıldı ve bu bizi çok etkiledi. Şimdi sakatlıklardan kurtuldular." dedi.

"HEDEFİM PREMIER LİG"

Hedeflerinden bahseden Acun Ilıcalı, "Kadro gücümüzle kesinlikle ilk altı içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefim elbette Premier Lig ama bu yıl onların gelişmesini istedim. Bu yıl ilk on gibi bir hedef koydum çünkü gelişme istiyorum ama Hull'un, taraftarlarının gurur duyacağı bir yerde olacağına eminim. Çünkü taraftarlarımız çok güzel, destekleyici ve onlarla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bu yüzden bu kulübü Premier Lig'e taşımak için her şeyi vereceğim çünkü bu güzel şehir ve bu güzel taraftarlar için olması gereken yer orası. Ama şunu söyleyebilirim, mutlu olduğum bir noktaya geldik." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar

ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Başbakanı Sanchez, Palma'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Başbakan, kendi ülkesinde istenmeyen kişi ilan edildi
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
İspanya Başbakanı Sanchez, Palma'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Başbakan, kendi ülkesinde istenmeyen kişi ilan edildi
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor

Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Gazeteci Veyis Ateş adliyede

Soruşturma büyüyor! Yerine geldiği isim de ifadeye çağırıldı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
title