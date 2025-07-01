Acun Ilıcalı, Hull City'de Yeni Sezonu Açtı

Acun Ilıcalı, Hull City'de Yeni Sezonu Açtı
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Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, takımın yeni sezonu için iddialı olduklarını belirterek, geçen sezon Kayserispor'da görev yapan teknik direktör Sergej Jakirovic ile ilk antrenmanı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, sezonu açtıklarını ifade ederek, "Bu sezon iddialıyız. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da görev yapan Sergej Jakirovic yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Başkan Acun Ilıcalı da ilk idmanda takımının yanında olurken, bugün İstanbul'a geldi. Ilıcalı, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "İngiltere'den geldim. Hull City'de sezonu açtık. Bizim için de dün hocamızla beraber çok önemli bir gündü. Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla dün akşam buluştuk. Onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yırttım bu işlerden"

Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin transfer süreciyle ilgili gelen soruya ise, "Yırttım bu işlerden ben" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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