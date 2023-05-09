Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı! Pelkas resmen Fenerbahçe'ye döndü
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Hull City, Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas ile yolları ayırdı. Yunan futbolcu, İstanbul'a geri döndü. Acun Ilıcalı'nın oyun tarzını çok beğendiği 29 yaşındaki on numara, Hull City'de beklentileri karşılamadı.
İngiltere Championship takımlarından Hull City, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas'la yolları ayırdı.
Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Yunan futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndü.
5 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile 3 yıllık mukavele imzalayan Pelkas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Fenerbahçe, 30 Haziran 2023'te bitecek anlaşmayı uzatarak Pelkas'ı 1 yıl daha kadroda tutabilir.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki futbolcuya Yunanistan takımlarından PAOK istiyor. Pelkas, 2.2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye PAOK'tan transfer olmuştu.
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