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Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı! Pelkas resmen Fenerbahçe'ye döndü

Spor Haberleri

Hull City, Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas ile yolları ayırdı. Yunan futbolcu, İstanbul'a geri döndü. Acun Ilıcalı'nın oyun tarzını çok beğendiği 29 yaşındaki on numara, Hull City'de beklentileri karşılamadı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas'la yolları ayırdı.

Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Yunan futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndü.

Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı! Pelkas resmen Fenerbahçe'ye döndü

5 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile 3 yıllık mukavele imzalayan Pelkas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Fenerbahçe, 30 Haziran 2023'te bitecek anlaşmayı uzatarak Pelkas'ı 1 yıl daha kadroda tutabilir.

Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı! Pelkas resmen Fenerbahçe'ye döndü

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki futbolcuya Yunanistan takımlarından PAOK istiyor. Pelkas, 2.2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye PAOK'tan transfer olmuştu.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Dimitris Pelkas Fenerbahçe Spor Haberler

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