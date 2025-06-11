Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrıldı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrıldı
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Bu süreçte yaşadığı zorluklara rağmen Fenerbahçe'de bulunmanın büyük bir onur olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığının Fenerbahçe Kulübü tarafından duyurulmasının hemen ardından Acun Ilıcalı'dan da ilk açıklama geldi. Ilıcalı açıklamasında," Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Sayın Başkanımız Ali Koç'a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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