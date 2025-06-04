Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'de katıldığı bir yayında Fenerbahçe'nin imza ve transfer gündemi dahil olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği bir tavsiyeden de bahsederek, Erdoğan'ın, "Öyle bir kadro kuracaksınız ki hakemi de yeneceksiniz" dediğini belirtti.

"ONU DA YENECEKSİNİZ"

Ilıcalı "Sayın Cumhurbaşkanımızla Ekim ayında baş başa sohbet etme imkanım oldu. 3 kişiydik hatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lig ile alakalı biraz sitem etmiştim. Bana "Öyle bir takım kuracaksınız ki, gerekiyorsa onu da yeneceksiniz. Engel var mı? Onu da yeneceksiniz" dedi. Cumhurbaşkanına şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Bizim o dönem haksızlığa uğradığımız dönemdi. Biz Fenerbahçe'nin ekonomik olarak iyi bir noktaya geldik, biz bu sene kadroyu daha da yukarı taşıyacağız. Fenerbahçe için o parayı harcayacak yiğitler var. Kadroyu bu sene daha da yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"İMZA TOPLANMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Eylül ayında yapılması planlanan Olağanüstü Seçim'in daha erken yapılması için toplanan imzalar hakkında "Saygı duyuyorum. İmza toplamak demokratik bir hak" yorumunda bulunan Ilıcalı, "Ama ben bu yolla gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum" diye de ekledi.

Acun Ilıcalı, "Yaşadıklarımızı şaşkınlıkla seyrediyorum. Bu ara ne kadar iftira atarsak o kadar etkileşim alırız diye günde yaklaşık 15 iftira ile yaşıyoruz Fenerbahçe yönetimi olarak, başkanımız başta olmak üzere. Bu Türkiye'de normal. Ama onun her istediğini getirdikten sonra ne yapmamız gerekiyordu? Sorumluluk bizimdir, onu da kabul ediliyorum. İnsanların biraz da elini vicdanına koyması lazım. Ne yapacaktık da yapmadık diye sorarlar adama" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

"YAPI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Ama yabancı hakemler geldikten sonra bu infialin azaldığını söyledim. Sıradışı şeyler hep yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki dönemde dış etkenler olduğunu düşünmüyorum. Ligin ikinci yarısında çok bariz bir fark oluştu. Yabancı VAR geldikten sonra ofsaytımsılar yok." dedi.