Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Ruben Selles ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü arıyor. Bu doğrultuda Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmeler gerçekleşmiş ancak olumlu yanıt alınamamıştı.

YENİ ADAY MIRON MUSLIC

Daily Mail'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu. Haberde, Championship'ten küme düşen Plymouth'u çalıştıran 42 yaşındaki teknik direktör Miron Muslic'in Hull City'nin başına gelmesinde favori konumda yer aldığı belirtildi. İki taraf arasında görüşmelerin başladığı dile getirildi.

PLYMOUTH PERFORMANSI

Muslic, Plymouth ile bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 29 puan topladı ve maç başına 1.26 puan ortalaması yakaladı. Boşnak teknik adam daha önce Cercle Brugge, SV Ried, FAC ve AKA SV Ried U15 takımlarında da görev yaptı.