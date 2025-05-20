Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör arayışlarında Emre Belözoğlu ile görüşmüş ancak olumlu yanıt alamamıştı. Acun Ilıcalı, bu kez de Plymouth'u çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam Miron Muslic'i listesine alarak görüşmelere başladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Ruben Selles ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü arıyor. Bu doğrultuda Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmeler gerçekleşmiş ancak olumlu yanıt alınamamıştı.

YENİ ADAY MIRON MUSLIC

Daily Mail'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu. Haberde, Championship'ten küme düşen Plymouth'u çalıştıran 42 yaşındaki teknik direktör Miron Muslic'in Hull City'nin başına gelmesinde favori konumda yer aldığı belirtildi. İki taraf arasında görüşmelerin başladığı dile getirildi.

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi

PLYMOUTH PERFORMANSI

Muslic, Plymouth ile bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 29 puan topladı ve maç başına 1.26 puan ortalaması yakaladı. Boşnak teknik adam daha önce Cercle Brugge, SV Ried, FAC ve AKA SV Ried U15 takımlarında da görev yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlundan şikayetini çekti! İşte sürpriz kararın sebebi
Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpurpleler Purpleler:

Hull cityi az daha küme düşürecek MACUN,feneve ne faydası olur.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar

Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans

İrem Derici, havalimanını dans pistine çevirdi, gören bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.