Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri

Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Maç sonu Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık. Takımımız için çok iyi bir galibiyetti. Puan durumu olarak Adana Demirspor sıkıntılı olabilir ama güzel bir takım. Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık."

"TARAFTARLARIMIZ BİZİ MOTİVE ETTİ"

"Taraftarlarımız bizi sürekli motive etti. Durmadan bizi desteklediler. Taraftarımız 12. adamımız. Tüylerim diken diken oldu. Baştan aşağı desteklediler. Galibiyetin önemli parçası oldular."

"TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEME BAŞLADIK"

"Yabancı VAR bizim için başladı. Çok mutluyuz. Israr ettik en başından beri, ağustostan beri aynı şeyleri söylüyoruz. Yeni bir döneme başladık Türk futbolunda."

"HAKEMİN NİYETİNİ SORGULAMADIK"

"Yabancı VAR ile birlikte belli oranda niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak, lehimize aleyhimize olacak. Bugün hakemin niyetini sorgulamadık. Türk futbolunun geleceği için çok iyi. Gerilim düşecek. Hakem konusu, Türk futbolunda gerilimin önemli konusu. Gelecekten çok daha ümitliyim. Maçta hakem karar veriyor, bazen VAR'dan müdahale oluyor bazen olmuyor. Futbolun yüzde 50'si gri alan. En önemli konu niyet sorgulamamak. İptal ederse de ediyor. Geçen sene Sivas maçında yabancı VAR hatasıyla ciddi yara aldık ama ağustostan itibaren yabancı VAR'ı istiyoruz."

"KAYBETMEYECEĞİZ DEMEDİK"

"En başından beri şunu söyledik. Kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyonluk istiyoruz, mücadele edeceğiz dedik. 2 puan kaybedince ortalığı yıkmanın ne manası var. Fenerbahçe taraftarıyla büyük. Biz büyük bir aileyiz, camiayız. Taraftarımıza güveniyorum. Omuz omuza verip puan farkını kapacağız. Fikstür avantajımız var ciddi derecede. Geleceği bilemiyoruz ama fikstür avantajı, oynanacak maçların çoğunluğu var."

"GÜZEL TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

"Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya ulaşmaya çalışacağız."