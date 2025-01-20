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Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Ilıcalı, "Yabancı VAR ile birlikte belli oranda niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak, lehimize aleyhimize olacak. Bugün hakemin niyetini sorgulamadık. Türk futbolunun geleceği için çok iyi. Gerilim düşecek" dedi.

Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Maç sonu Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık. Takımımız için çok iyi bir galibiyetti. Puan durumu olarak Adana Demirspor sıkıntılı olabilir ama güzel bir takım. Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık."

"TARAFTARLARIMIZ BİZİ MOTİVE ETTİ"

"Taraftarlarımız bizi sürekli motive etti. Durmadan bizi desteklediler. Taraftarımız 12. adamımız. Tüylerim diken diken oldu. Baştan aşağı desteklediler. Galibiyetin önemli parçası oldular."

"TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEME BAŞLADIK"

"Yabancı VAR bizim için başladı. Çok mutluyuz. Israr ettik en başından beri, ağustostan beri aynı şeyleri söylüyoruz. Yeni bir döneme başladık Türk futbolunda."

"HAKEMİN NİYETİNİ SORGULAMADIK"

"Yabancı VAR ile birlikte belli oranda niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak, lehimize aleyhimize olacak. Bugün hakemin niyetini sorgulamadık. Türk futbolunun geleceği için çok iyi. Gerilim düşecek. Hakem konusu, Türk futbolunda gerilimin önemli konusu. Gelecekten çok daha ümitliyim. Maçta hakem karar veriyor, bazen VAR'dan müdahale oluyor bazen olmuyor. Futbolun yüzde 50'si gri alan. En önemli konu niyet sorgulamamak. İptal ederse de ediyor. Geçen sene Sivas maçında yabancı VAR hatasıyla ciddi yara aldık ama ağustostan itibaren yabancı VAR'ı istiyoruz."

"KAYBETMEYECEĞİZ DEMEDİK"

"En başından beri şunu söyledik. Kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyonluk istiyoruz, mücadele edeceğiz dedik. 2 puan kaybedince ortalığı yıkmanın ne manası var. Fenerbahçe taraftarıyla büyük. Biz büyük bir aileyiz, camiayız. Taraftarımıza güveniyorum. Omuz omuza verip puan farkını kapacağız. Fikstür avantajımız var ciddi derecede. Geleceği bilemiyoruz ama fikstür avantajı, oynanacak maçların çoğunluğu var."

"GÜZEL TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

"Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya ulaşmaya çalışacağız."

Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Konya da aldığın haram 3 puanı konuşmazsın tabi, Eyüpspor dan aldığın haksız 1 puanı konuşmazsın tabi.İkiyüzlüsünüz... Fenevi haram puanlarla daha nereye kadar taşıyacaksınız? Şampiyon olana kadar mı yoksa?

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Haber YorumlarıŞikeciFener:

Maç 0-0 iken sarı kart bile zor verilecek pozisyon da tetikçiniz şak diye kırmızı verdi hangi niyet okuyacaksın GÖREV TAMAM

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Haber YorumlarıEmir Güler:

HULL CİTY KÜME DÜŞÜYOR SEN NE ANLATİYORSUN

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

HATA GALATASARAY ALEYHİNE OLUNCA HATA OLABİLİR ONLARDA İNSAN, KENDİ ALEYHLERİNE OLSUNCA YALI YAPI SAPI

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Yavak!

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Haber YorumlarıHalil null:

Neyi sorgulayacaksin ki . Yusuf Barasi nin adım attığı yere ayak uzatan Fenerbahçe li kart gören Adana demirli . Adam ne yapacak ti uçuşa mı geçecek ti.

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Haber YorumlarıSenrey26:

Düzen değişir düzülen değişmez.

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Haber Yorumlarıhacı avcı:

Ben bu ılıcalının yabancı var çocuğu olduğunu düşünüyorum

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