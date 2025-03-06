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Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Glasgow Rangers maçı öncesinde konuştu. Karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyleyen Ilıcalı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinin hakemi için "Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Glasgow Rangers karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, bu müsabakanın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray derbisi için de değerlendirmelerde bulundu.

"HERKES KENETLENDİ"

Glasgow Rangers maçı ile ilgili görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, "Maçlardan önce öngörüde bulunmuyorum. Bir maçtan önce başıma bir şeyler geldi. Avantajlı bir skor umuyorum. Takım istim üstünde. Bizi gururlandırıyorlar. Oynayan oynamayan herkes kenetlendi. Dışarıda kalanın destek vermesi kadronun gücünü artırıyor. Favoriyiz ama futbol bu. İnanıyorum. Kazanırız" dedi.

"GEÇ AÇILDIK AMA İYİ AÇILDIK"

Acun Ilıcalı ayrıca, "Kupada da ligde de iddialıyız. Biraz geç açıldık ama iyi açıldık, güzel açıldık. Son düzlüğe doğru hızlandık. Bundan sonra nasip" sözlerini sarf etti.

"İNŞALLAH GALATASARAY'DAN YABANCI HAKEM TALEBİ GELİR"

Kupada Galatasaray ile oynayacakları maçı, yabancı hakemin yönetmesini istediğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Kadıköy'de olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye iddiamız yok. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakem yönetmesini diliyorum. 3 kulvarda da iddialıyız" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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