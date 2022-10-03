Acun Ilıcalı'dan kimsenin aklının ucuna gelmeyecek hamle! Eski Beşiktaşlı Hull City'nin başına geçiyor

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Shota Arveladze ile yolları ayırmasının ardından takımın başına geçecek yeni isim merak konusu oldu. Championship ekibi için gündeme gelen yeni isim ise herkesi şaşırttı. Ilıcalı'nın bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Portekizli hoca Carlos Carvalhal ile görüşeceği öne sürüldü.

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona ermişti. Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük için sürpriz bir hocanın ismi ortaya atıldı.

CARVALHAL FAVORİ

Sporx'in İngiliz basınından aktardığı habere göre, Shota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City'de koltuğun yeni favorisinin bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Carlos Carvalhal olduğu ifade edildi.

Carlos Carvalhal

WOLVERHAMPTON DA TALİP OLABİLİR

Öte yandan Carvalhal'in, 1 Temmuz 2022'de bir yıllık sözleşme imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'dan 4 maçın ardından ayrılacağı iddia edildi. Carlos Carvalhal'in ayrıca, Bruno Lage ile yollarını ayıran ve Portekizli birçok futbolcusu bulunan Wolverhampton Wanderers tarafından da düşünülebileceği kaydedildi.

TÜRK HOCALARIN ADI DA GEÇİYOR

Daha önce Acun Ilıcalı'nın Hull City'nin başına Türk bir teknik direktör getireceği iddia edilmişti. İngiliz ekibi için olası adaylar arasında Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve İsmail Kartal'ın isimleri geçmişti.