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Talisca geliyor mu? Acun'dan taraftarı üzen sözler

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'nın transfer edileceği iddialarına yanıt verdi. Ilıcalı, şu anda "Bitti ve aldık" gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR SÜREÇ İSTEYEN KONULAR"

Transfere odaklandıklarını söyleyen Ilıcalı, Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığı iddialarına da açıklık getirdi. Ilıcalı, "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil.

Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı. Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız" dedi.

Son olarak maçta galibiyeti getiren Youssef En-Nesyri'nin performansına değinen Ilıcalı, "Her futbolcunun alışmak için süreye ihtiyacı var. En-Nesyri de her geçen gün alışıyor, ileriye doğru gidiyor. Az bir süre oynadı ama maçı çeviren isim oldu. Kendisini çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu isim olduğunu, ilerleyen dönemde çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Talisca geliyor mu? Acun'dan taraftarı üzen sözler
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

3 büyükler de borç batağın da hala transfer konuşuluyor nasıl oluyor anlamadım

Yorum Beğen6
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