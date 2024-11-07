Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, FBTV'de katıldığı canlı yayında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi üzerine yaptığı görüşme ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TEKLİFİ ONLAR YAPTI"

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Dün sosyal medyada konuştum. Öncelikle, bu yabancı hakem getirip de pozisyonların incelenmesi konusunu açıklayayım. İbrahim Hatipoğlu, biliyorsunuz canlı yayında yabancı hakem gelsin incelesin dedi. Biz de resmi hesaptan cevap verdik. Bu seneden başlayarak istediğiniz sezonların pozisyonlarına bakalım dedik. Teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik.

"İBRAHİM HATİPOĞLU BENİ ARADI"

Sayın Hatipoğlu beni aradı, güzel bir sohbet oldu. O sohbet içerisinde tamam hakem getirelim, ben dedim ki siz 1 hakem getirin, ben de UEFA'dan bir hakem rica edeyim, pozisyonları inceleyelim dedik.

"CLATTENBURG VE MERK İÇİN ANLAŞTIK"

Siz bulun, tamam" dedim. "Bana 1 gün süre verir misiniz?" dedi. Ertesi gün beni aradı, "Tamam hakem bulduk." dedi. Biz hakem olarak Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg'u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. "Tamam çok güzel yapalım." dedim, "Ama" dedi "Bunu milli takım arasında yapalım." dedi. Ona da "Tamam" dedik.

"KONUŞMALARI GAZETECİLER DE BİLİYOR"

Enteresan bir durum var. Kendisiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj attı, "Markus Merk için şu tarih uygun" dedi, milli takım arasını söyledi. Ben de aradım "Tamam, o tarih de uygun, milli ara tarihi de okey." dedim. Tarihte anlaştık, hakemler de anlaştık. Bu süreci zaten yönetim biliyor, bu gizli saklı değil herhalde. Gazeteciler de konuşmanın başını biliyorlar, bize devamlı "Ne oldu ne oldu" diye soruyorlar. Ben de gazeteciler aydınlatma adına "Milli arada bakmaya karar verdik pozisyonlara" dedim.

"HERKES 'ONLAR GELMEZ' DEDİ"

"Bu süreçte şöyle bir ayrıntı var, onu da anlatmam lazım. Bütün arkadaşlarım bana devamlı "Onlar gelmez" diyorlar. "Hayır karar verdik." diyorum, "Gelmezler" diyorlar. "Hakemleri belirledik" diyorum, "Gelmez onlar" diyorlar. "Yok bir şey bulur gelmezler" dediler. Tarihi belirledik falan dedim, yine bizimkiler "Gelmez" dedi. Tweet attım, yine "Gelmez onlar" dediler. Tweetten sonra açıklama, "Sinsilik, bir plan var, yok şöyle." falan dediler. Soruyorum, bunun neresinde bir plan var.

"MASAYA GELMİYORLAR, TERAZİDEN KAÇAN HIRSIZDIR"

En üst düzey iki hakem incelesin demişiz, "Önce bu sezona bakalım" dedik, İbrahim Hatipoğlu "Geçtiğimiz sezona da bakalım" dedi. Biz zaten geçtiğimiz sezona da bakmak istiyoruz. Bizim hakkımız asıl geçen sezon yenildi. İstediğiniz her yere bakalım. Sizi masaya getiremiyoruz ki, teraziden kaçan hırsızdır.

"GELMEMELERİNİ BEKLEMİYORDUM"

Maalesef şu anda teraziden kaçan bir takım görüyoruz. Sorun değil. Tecrübeliler bekliyordu, ben beklemiyordum. Ben şu tecrübeyi yaşadım, Galatasaray ile ilgili saygısız bir ifadede bulunmadım, aşağılamadım, karalamadım. Hakem hatalarını söyledim. Çıktı bir yöneticileri, hakkımda abuk subuk konuştu. Beni karalamaya çalıştı. Şimdi yine başka bir yöneticisiyle konuşuyorum, anlaşıyoruz, 'milli takım arası' diye mesajı duruyor burada. Her şey belgeli, somut... Bu sefer hop vay efendim 'Bize sormadınız' dediler. Bu gizli bilgi değil ki. Ben zaten herkesle konuşuyorum bunu. Ne yaptık gizli bir operasyon mu yapıyoruz beraber? Gizliliğe mi alıştınız konu ne? Her şey gizli mi olmak zorunda! Niye şeffaf olmuyoruz? Anlamadım. Çok mu gizli bir konu bu.

"ÇOK MU GİZLİ?"

Çok mu gizli bir konu bu. Bu konuda Galatasaray'ın bize olumlu cevap vereceğini, Galatasaray yanlısı hesaplardan okuduk. İbrahim Bey bana yanıt vermeden önce ben sosyal medyadan okudum olumlu cevap verecekler diye. Siz de iletişim olarak gizlilik öngörmemişsiniz ki, siz de açıklama yapmışsınız. Bir şey saklamıyoruz. İletişimde insanların bilgilendirilmesinin ne problemi var.

"HODRİ MEYDAN, ORTADA YOKSUNUZ"

Bir kez daha Galatasaray'a çağrıda bulunuyorum, milli takım arasında 3 haftadır erteledikleri hakemleri getireceğiz, yurt dışından hakem ya da hakemlere pozisyonları getireceğiz, pozisyonları seyrettireceğiz, biz kendilerini davet edeceğiz, pozisyonlarınızı getirin, beraber koyalım, katılmıyorsanız istediğiniz pozisyonları gönderin, gösterelim. Sonra bu pozisyon niye yok demeyin. Hodri meydan! Hem katılmayıp işi sulandırmaya kalkmayın. Yönetici olduğum günden beri beni karalıyorsunuz. Gülüyorum. Doğrunun peşindeyiz. Kendimiz için değil her takım için adalet, her takım eşit olsun. Bunun mücadelesindeyiz. Sizden yabancı hakeme inceletme teklifi geldi, biz kabul ettik. Ortada yoksunuz."